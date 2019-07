Tweede op het WK, nu is het tijd om de eredivisie aan te pakken

2. Hoe staat het met de eredivisie voor vrouwen?

De stadions bij het Nederlands elftal zitten goed vol. Het record tijdens een thuiswedstrijd: 30.238 toeschouwers bij Nederland-Noord-Ierland op 6 april 2018. Mooie cijfers, maar de eredivisie blijft ver achter. Van der Knaap: "Er zitten gemiddeld 200 tot 300 mensen op de tribune." En dat terwijl een bezoek aan de eredivisie vaak gratis of heel goedkoop is. "De speelsters kunnen dus ook niet leven van de sport. De speelsters van Oranje spelen ook bijna allemaal in het buitenland."

Daarnaast is er amper media-aandacht voor de wedstrijden op het hoogste niveau. De eredivisie voor vrouwen is voor veel clubs daardoor op dit moment een kostenpost, in plaats van dat het geld oplevert. "Je moet echt zoeken als je de uitslagen van de eredivisie wilt weten. Sponsoren hebben dus ook zoiets van: waarom zou ik instappen?"

De bal ligt bij de KNVB en de clubs, zegt Van der Knaap. Dat weten ze zelf ook, en dus heeft de bond ook een plan gemaakt voor de jaren tot 2022. Het uiteindelijke doel: "Dat de eredivisie in 2027 een topcompetitie is waarin de beste speelsters actief zijn, clubs in Europa meedoen om de prijzen en speelsters in een topsportklimaat volledig met voetbal bezig zijn."