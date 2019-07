Reddingsboot meert aan bij Italië ondanks verbod

De Alex is een Italiaanse boot van een Italiaanse organisatie.

'Havens gesloten'

Het voornaamste politieke betoog en beleid van Salvini is dat Italië moet ophouden migranten op te nemen. Vorig jaar kwamen er naar schatting 120.000 over zee naar het Zuid-Europese land. Salvini stelt dat met zijn beleid "de havens zijn gesloten" voor mensensmokkelaars.

De Alex is van de organisatie Mediterranea Saving Humans. Eerder was het schip Sea-Watch 3 van de Duitse organisatie Sea-Watch de haven van Lampedusa binnengevaren. De Duitse kapitein Carola Rackete werd opgepakt. Zij is weer op vrije voeten gesteld. Rackete wil nu een zaak over mensenrechten aanspannen tegen Salvini.