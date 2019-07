Beelden fatale steekpartij verspreid via social media, politie boos

De nabestaanden van het slachtoffer zijn zeer ontdaan dat verschillende beelden online zijn verschenen, meldt de politie.

De politie noemt het verspreiden van de beelden 'zeer ongepast' en 'zeer pijnlijk voor de nabestaanden'. De beelden kunnen volgens de politie ook voor andere gebruikers van social media als schokkend ervaren worden. Daarnaast is de politie zeer verontwaardigd dat in dit geval een zwaargewond slachtoffer van dichtbij gefilmd is, terwijl anderen hulp probeerden te verlenen.