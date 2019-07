Amerikaanse man Leeuwin Bloodworth: 'Morgen juich ik voor mijn vrouw'

Zonder haar was zijn tijd daar een nachtmerrie geweest, zegt hij stellig. "Dominique heeft zoveel voor me betekend toen en daarom ben ik nu hier in Frankrijk. Zij steunde mij door dik en dun toen ik oorlog voerde, nu sta ik haar bij in haar jacht."

Wederzijds begrip

Dat de twee in het begin nauwelijks fysiek bij elkaar waren, heeft volgens hem nooit voor problemen gezorgd. Er was namelijk wel dagelijks contact via Facetime. En nog belangrijker, wederzijds begrip. "We vertegenwoordigden allebei ons land en deden iets dat groter was dan wijzelf. Daardoor begrepen we elkaar vanaf moment één en konden we het accepteren dat we niet elke dag samen konden zijn."