Nederlandse scheepswrakken van zeebodem verdwenen, minister Bijleveld diep geraakt

2400 jaar oud scheepswrak gevonden: 'Alsof hij gisteren gezonken is'

Een unieke vondst in de Zwarte Zee eind vorig jaar. Archeologen hebben daar het oudste scheepswrak ooit gevonden, dat nog intact is. Vermoedelijk uit de 4e of 5e eeuw voor Christus. Het gaat om een Grieks houten vrachtschip.