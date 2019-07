Amerikaanse wet verbiedt discriminatie op afro's, dreadlocks en vlechten

Ook een 6-jarige jongen uit Florida werd vanwege zijn dreadlocks benadeeld: hij mocht zijn school niet meer binnen. "Wanneer is genoeg ook echt genoeg?", vroeg de vader van de jongen zich af. "Het is belachelijk dat kinderen in 2019 niet naar school mogen vanwege hun haar."

Hokjes denken

Advocate Patricia Okonta ziet in de wet een belangrijke boodschap richting andere Amerikaanse staten. "Er zit een lange historie achter de vooroordelen over onze natuurlijke haarstijl. Het zou onhygiënisch en onprofessioneel zijn, en dat idee moet worden aangepakt. Iemand toestaan om haar te laten groeien zoals iemand dat zelf wil, zou moeten kunnen."