Geëxplodeerde woning Vlaardingen kost aan man en vrouw het leven

Alerte buurtbewoonster

De buurman zag tot zijn opluchting dat zijn zoon door een alerte buurtbewoonster uit huis was gehaald. "Hij had een dagje vrij van school, en was gelukkig door een vrouw uit de buurt opgevangen. Ze had mijn zoon vanaf buiten door het raam zien staren, en heeft hem meteen naar buiten geroepen. Ik ben heel blij dat ze dat gedaan heeft."

Over de identiteit van de twee overledenen en de oorzaak van de explosie is nog weinig bekend. Volgens de brandweer is er geen sprake van een gaslek.

Oppervlakkig

De buurman kende de bewoners van het huis oppervlakkig. "Ik zag hen alleen bij het voorbij lopen, en van het gedag zeggen. Niemand heeft een idee wat daar gebeurd is."

De brandweer heeft de bewuste woning onderzocht en veilig bevonden. Er is geen instortingsgevaar. De andere bewoners van de flat mogen vanavond terug naar huis.