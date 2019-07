Luuk bood vrouw onderdak na explosie Vlaardingen: 'Ze stond daar in haar pyjama'

Wel zag Luuk een vrouw staan in haar pyjama. Ze was geëvacueerd. Luuk besloot haar opvang te verlenen in zijn eigen huis. "Ze stond daar al 20 minuten. Er was wel opvang geregeld, maar ze dacht snel terug naar huis te kunnen. Hier kan ze nu even opwarmen, en wat eten en drinken. De politie zei al dat het wel tot in de middag kon gaan duren."

Bewoners nog niet terug

De vrouw is Moldavisch en spreekt niet erg goed Engels, zegt Luuk. Ze wil RTL Nieuws daarom liever niet te woord staan, maar vertelde Luuk wel dat ze wakker was geworden van een soort brandlucht. Ze viel vervolgens weer in slaap en werd daarna geëvacueerd. Een explosie hoorde ze niet.