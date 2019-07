Moeder van meisje (18) doet alsnog aangifte voor verkrachting James B.

In de chat zou James B. zich ook kenbaar hebben gemaakt als Iris' biologische vader. Volgens Iris zouden B. en het Rotterdamse meisje ook rechtstreeks contact via de chat hebben gehad.

Tjalling van der Goot wordt de advocaat van James B. Hij kan niets over de zaak zeggen, omdat zijn cliënt in beperking zit en dus alleen met hem mag praten. Het enige dat hij zegt: "Volgende week dient zitting bij raadkamer. Daar zal beoordeeld worden of hij langer blijft vastzitten of niet."