Mandy zocht visagiste voor terminale bruid, maar krijgt veel meer

Wat Mandy niet had kunnen vermoeden, is dat haar bericht honderden keren werd gedeeld en dat ze zou worden bedolven onder de reacties. De visagiste die ze zocht, was snel gevonden en ook vele andere mensen boden hun producten en diensten aan. Fotografen, schoonheidsspecialisten, hele Aziatische maaltijden worden aangeboden en zelfs banketbakkers willen aan de slag.

Hidde de Brabander

Niet zomaar banketbakkers trouwens. Hidde de Brabander, meester patissier, vroeg zich af of er al een taart geregeld was. "Anders maak ik die", zei hij erbij. Mandy: "Hij vroeg me vervolgens waar de familie van houdt, en dan gaat hij vanavond bakken. Dat is toch geweldig!"