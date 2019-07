Zwitserland rouwt om plotselinge dood voetbalster: 'Voor altijd in mijn hart, Flo'

'Fantastisch mens'

Flo, hoe moet dat nu?", vervolgt ze. "Hoe moet ik leven in de wetenschap dat je niet kort weg bent, maar voor altijd? Ik heb daar geen antwoord op. Ik weet alleen dat ik je ooit, na dit veel te vroege afscheid, weer in mijn armen zal hebben en je kan vertellen wat voor fantastisch mens je bent. Ik draag je voor altijd in mijn hart, mijn kleine Flo."

Nils Nielsen, de coach van het nationale team van de voetbalvrouwen, zegt in een verklaring: "Ik ben diep bedroefd en geschokt. Het is moeilijk te accepteren dat Flori verdwenen is. Ze had altijd een glimlach op haar gezicht en inspireerde ons met haar vrolijke karakter. Zij was iemand die elke uitdaging het hoofd bood en het goede voorbeeld gaf. Ik kan me niet indenken hoe dit moet zijn voor iedereen die Flori langer en beter kent dan ik. Mijn gedachten zijn bij hen in deze moeilijke tijd en bij al diegenen die hun familie en geliefden begeleiden en ondersteunen in deze moeilijke tijd. "

Boze droom

Middenvelder Lia Wälti zegt: "Tot het laatste moment heb ik op een wonder gehoopt en hield ik me voor dat alles een boze droom was. Het nieuws heeft me diep getroffen, ik kan er geen juiste woorden voor vinden. Ik hoop alleen maar dat Flori niet heeft te hoeven lijden en ik wens dat het goed gaat, waar ze ook is. De gedachten gaan nu vooral uit naar haar familie en geliefden. Op dit moment is het belangrijk dat we elkaar allemaal steunen."