Duizenden passagiers op cruiseschip gestrand: 'Nauwelijks compensatie'

Passagiers uiten op Twitter hun onvrede omdat de rederij, Norwegian Cruise Line (NCL) hen nauwelijks tegemoetkomt. "We begrijpen de teleurstelling en het ongemak voor onze gasten", laat de cruiselijn in een statement weten. "We bieden onze oprechte excuses aan."

Klachten

De kosten voor de cruisereis worden teruggestort, maar de extra kosten die passagiers nu moeten maken voor hotelovernachtingen en vliegreizen naar de plek van bestemming niet. Passagier Patricia Del Mar twitterde: "Ik ben net in New York aangekomen. Mijn vlucht naar Rome gaat over een uur. Ik kom van Puerto Rico en na twee uur bellen met de klantenservice zeggen ze dat ik terug moet naar Puerto Rico. Ze kunnen niets voor me regelen."

Een ander schrijft: "Een lastminute annulering, wat dachten jullie van de vluchtkosten? Twee tickets naar Rome: 2500 dollar. Hotels: 750 dollar. Tot nu toe, nul compensatie."