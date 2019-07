Brandharen van de eikenprocessierups belemmeren oogst van boeren

KAD-directeur Bastiaan Meerburg zegt tegen RTV Oost dat de brandharen tussen de gewassen kunnen komen tijdens het oogsten. "De haartjes kunnen problemen veroorzaken voor de volksgezondheid en de diergezondheid. Bij het oogstproces loopt de boer zelf een risico. Ook de burger kan in contact komen met de brandharen via dat voedsel."

Dit jaar is een extreem jaar voor de eikenprocessierups, ziet het KAD. "Daarom hebben wij nu een kennisplatform opgericht. Op die manier willen we met alle partijen samenwerken om de problematiek die we dit jaar hebben, volgend jaar voorkomen."

Inschatting

De grens van twintig meter is een inschatting, geeft Meerburg toe. "Het is een willekeurige grens. Het is een advies en boeren mogen zelf bepalen of ze gewassen oogsten binnen die grens."