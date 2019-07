Lichaam vermiste voetbalster Florijana Ismaili (24) gevonden

De zoektocht naar de Zwitserse voetbalster Florijana Ismaili is beëindigd. Het lichaam van de 24-jarige is levenloos op de bodem van het Comomeer aangetroffen. De international was sinds zaterdag vermist, nadat ze vanaf een boot in het water was gesprongen en niet meer boven kwam.

Ismaili's dood wordt bevestigd door Italiaanse autoriteiten. De voetbalster zou zaterdag met een vriendin een boot hebben gehuurd, en een flink stuk van de kust een duik hebben genomen. Nadat haar vriendin de hulpdiensten had ingeschakeld werd er met een onderwaterdrone gezocht naar de vermiste voetbalster, die 33 keer voor de Zwitserse nationale ploeg uitkwam. Uiteindelijk werd zij vanmiddag op een diepte van honderden meters gevonden. Thermische shock De temperatuur van het water in het Comomeer kan flink variëren. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het daardoor aannemelijk dat een thermische shock de oorzaak is van de tragische dood van Ismaili. Bij een dergelijke shock krijgen slachtoffers moeite met de ademhaling. Zwitsers international en Liverpool-ster Xherdan Shaqiri betuigde zijn medeleven met de familie van Ismaili.