Oud-Oranje Leeuwinnen: 'We hebben meegeholpen aan dit succes'

Er waren zelfs periodes dat ze voetballer én trainer was van de Oranjevrouwen. "Rond interlands was het allemaal geregeld vanuit de KNVB, maar daarnaast was er geen budget om meer te trainen, dus dan spraken we zelf maar wat met elkaar af. Iedereen kwam op eigen gelegenheid en nam zelf kleding mee. We waren wel een klein beetje gek, maar het geeft wel aan hoe graag we vooruit wilden."

Bloedheet

Niet zonder resultaat: het team werd uitgenodigd om deel te nemen aan het officieuze WK van 1988 in China. "Het was er bloedheet, net als in Frankrijk nu. Tegenwoordig zijn er gels, koelvesten en weet ik wat allemaal meer. Wij kregen thee met ijsklontjes en dan moesten we het verder zelf maar uitzoeken", lacht Ria.