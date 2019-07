Kanker blijft grootste doodsoorzaak: 'We zijn er nog lang niet'

Eén aspect van kanker is voor Stubenitsky heel belangrijk: kanker is niet één ziekte. Er zijn vele vormen, per vorm is de overlevingskans verschillend en er zijn meerdere behandelingen. Je overlevingskans na een diagnose prostaatkanker (89 procent), huidkanker (91 procent) of borstkanker (88 procent) is bijvoorbeeld al flink hoog. "Daar varieert de overlevingskans tussen de 80 en 90 procent." Maar ook daar weigert Stubenitsky voor te juichen: "Eén op de zeven vrouwen krijgt borstkanker. Als 85 procent dat overleeft, sterven er nog altijd heel veel vrouwen."

Roken

Andere, vaak minder voorkomende soorten kanker, hebben vaak een veel minder goede prognose. Bij longkanker en alvleesklierkanker bijvoorbeeld is dat het geval. Je merkt er in eerste instantie weinig van en je hebt er weinig last van, zegt Stubenitsky. "Het is ook moeilijk te behandelen. Als de diagnose alvleesklierkanker wordt gesteld, heb je vaak nog maar drie tot zes maanden te leven."