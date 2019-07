Politie zet de toon: door heel Nederland gaan appende fietsers op de bon

Ook in Enschede waren tientallen fietsers de klos. Daar werden vanochtend 30 boetes uitgeschreven door 'politieagenten in uniform en agenten in burgerkleding op politiefietsen'.

Flinke controle

Het is vandaag de eerste dag dat het telefoonverbod op de fiets van kracht is. De politie heeft daarom flink ingezet op handhaving. "Er is vandaag meer aandacht voor omdat het de eerste dag is", geeft de politie toe. Maar fietsers moeten niet denken dat ze morgen weer append over de fietspaden kunnen. "Het controleren wordt gewoon opgenomen in het reguliere werk. Er zal zeker aandacht voor blijven."