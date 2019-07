Politie zegt sorry na tweet over soa-uitslag en vasthouden van telefoon op de fiets

Maar dat was niet alles. Het meisje had volgens de politie eerder op de dag ook al slecht nieuws gekregen, toen over een soa-test. "Naast dat ze een slechte uitslag kreeg van de arts over haar soa-test, kreeg ze slecht nieuws van ons, namelijk een bekeuring van 95 euro", was de volledige tekst.

Veel reacties

Al snel volgden er tientallen reacties op het bericht van mensen die het onbegrijpelijk vonden dat zoiets werd verstuurd. "Dit is echt de meest bizarre politietweet ooit", zei iemand. Anderen spraken over een 'schandelijke' , 'belachelijke' en 'beschamende' tweet.