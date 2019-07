Medicijn voor psychiatrische patiënten drie keer zo duur: 'Kwetsbare mensen de dupe'

Geen betaald werk

De eigen bijdrage voor het medicijn Priadel, waarvan zo'n 19.000 mensen afhankelijk zijn, is vanaf vandaag geen 4,76 euro, maar 15,78 euro per mg (100 stuks). "Het gaat om kwetsbare mensen met een forse aandoening", zegt Mathijssen. "Veel van hen hebben geen betaald werk, omdat dit niet kan. Een dergelijke verhoging grijpt dan fors in. Mensen voelen zich misschien genoodzaakt om te stoppen en rennen hiermee richting een depressie of manische fase."

Essential Pharma, dat het medicijn op de markt brengt, verwierf in maart de monopoliepositie op de medicatie voor bipolaire patiënten. In 2017 had het bedrijf al Camcolit opgekocht en de prijs van het medicijn maximaal verhoogd.