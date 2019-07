Nog volop kaarten voor Oranje, maar reis en verblijf zijn prijzig

Kaartje voor de wedstrijd

Het allerbelangrijkste is natuurlijk een kaartje voor de wedstrijd. Die kaarten zijn er nog volop. De KNVB adviseert de kaarten alleen via de officiële weg te kopen. "Bij de eerste wedstrijden is gebleken dat tickets via Marktplaats of andere kanalen vaak vals zijn", zegt woordvoerder Martiene Bruggink. Kaarten kosten, afhankelijk van het zicht, tussen de 17 en 66 euro.

In tegenstelling tot de halve finale tussen Nederland en Zweden is de halve finale morgen, tussen Engeland en de Verenigde Staten in hetzelfde stadion, volledig uitverkocht. Het stadion van Olympique Lyon, de Franse club van Shanice van de Sanden en ook van Memphis Depay en Kenny Tete, biedt plaats aan bijna 60.000 toeschouwers.

Finale

Hoewel nog niet bekend is welke landen in de finale zullen staan, is de slotwedstrijd al wel uitverkocht. Waarschijnlijk worden er, zodra de finalisten bekend zijn, weer tickets doorverkocht. Op de site van de FIFA is er een doorverkoopmogelijkheid.