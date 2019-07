Menno Snel op ramkoers met Kamer over falen Belastingdienst

Uit een brief die Snel vrijdagavond naar de Kamer stuurde blijkt dat van oude beschuldigingen tegen een gastouderbureau en ruim 300 ouders niets klopt.

Pittig debat

Kamerleden reageren getergd. Pieter Omtzigt (CDA) stelt dat Snel een 'pittig' debat wacht. "Alleen omdat we achttien maanden doorgegraven hebben is er veel meer boven tafel gekomen dan de Belastingdienst meedeelde aan de ouders of rechters." Hij wil dat Snel alle relevante stukken alsnog aan de Kamer verstrekt. Renske Leijten (SP) spreekt van een 'beschamende' affaire, waarin feiten werden 'verdoezeld', ook door de Landsadvocaat. Ze wijst erop dat Snel vorig jaar wel excuses aanbood 'maar hij pas afgelopen vrijdag tot de conclusie is gekomen dat het echt over de gehele linie fout is gegaan'.

Farid Azarkan (Denk) noemt de werkwijze van de Belastingdienst en de afhandeling door Menno Snel 'pijnlijk, gemeen en ondemocratisch'. Hij hekelt de ontkenningen en het vastgraven in het eigen gelijk en spreekt van 'hét voorbeeld van misbruik van macht door de overheid'. "Er rest mij niets dan een motie van wantrouwen in te dienen." Donderdag moet Snel in een debat verantwoording afleggen.