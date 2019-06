Opgelicht via Marktplaats, maar toch op de bonnefooi naar Frankrijk

Daarna kwamen ze in contact met een jongeman die wel betrouwbaar leek. "Hij had zogenaamd kaartjes voor die wedstrijd, maar kon geen vrij krijgen bij z'n baas." Na wat berichtjes over en weer werden er telefoonnummers uitgewisseld. "We hadden hem op een gegeven moment gewoon aan de lijn", gaat Erik verder. "Toen hebben we de afspraak gemaakt dat we zeventig euro zouden betalen voor een kaartje en dat vond 'ie goed."

Geen geld ontvangen

Het bedrag werd betaald en de kaartjes zouden ze per e-mail ontvangen. "Maar na een uur hadden we nog niks. Dus toen heb ik 'm nog vriendelijk gevraagd wanneer 'ie ze zou sturen. Hij vertelde dat het geld nog niet binnen was en vroeg of we nog een keer konden betalen", vertelt Luigi.