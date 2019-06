Mag je stoppen met werken bij extreme hitte? 'Er moet direct gevaar zijn'

We beginnen met de wet. Daarin staat de volgende ietwat lastig te begrijpen tekst: 'Rekening houdend met de aard van de werkzaamheden die door de werknemers worden verricht en de fysieke belasting die daar het gevolg van is, veroorzaakt de temperatuur op de arbeidsplaats geen schade aan de gezondheid van de werknemers'. In het kort gezegd: de temperatuur mag voor jou geen gevaarlijke situaties opleveren.

Inspectie

De uitwerking daarvan is lastiger. Want wat is schade? En wanneer is een situatie gevaarlijk? Elizabeth Palandeng van de Inspectie SZW heeft advies voor werknemers: "Als werknemers ervaren dat het te warm is voor het werk, bespreek dat dan eerst met de werkgever. In de meeste gevallen gebeurt dat ook en werkt dat goed. Wordt er niet ingegrepen door de werkgever, dan kun je een melding doen bij ons."