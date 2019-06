Huilen, krabben en zelfs overgeven: heel Nederland zit onder de eikenprocessievlekken (fotoserie)

Bestrijding

Er moet ingegrepen worden, vinden velen. Didi Laarman wil dat er iets aan gedaan wordt. "De gemeente haalt alleen tot vier meter hoog weg, voor voetgangers en fietsers. Maar voor ons als bewoners is het jammer maar helaas." Ook artsen vragen nu om maatregelen. "Het zou heel goed zijn als gemeenten verplicht worden de rupsen te bestrijden", zegt milieuarts Henk Jans.

De overheid wil een kenniscentrum openen over de rups. Meerdere mensen hebben last van benauwdheid, luchtweginfecties, extreme jeuk en zere ogen en belanden soms zelfs op de huisartsenpost of in het ziekenhuis.