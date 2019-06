Oranjefan Indy (17) neemt tattoo: 'Van de Donk is echt mijn voorbeeld'

Sindsdien probeert ze bij alle thuiswedstrijden van de Oranje Leeuwinnen te zijn om zo weinig mogelijk te missen van haar idool. Ook bezocht ze Arsenal, de club waar Van de Donk voor uitkomt. "Samen met mijn moeder ben ik naar Londen geweest voor een wedstrijd. Na afloop heb ik gewoon met Daniëlle staan praten."

Voorbeeld

Zelf voetbalt ze ook, net als Van de Donk op het middenveld en dus vroeg Indy haar om tips. "Ze heeft me verteld hoe ik het best met m'n zenuwen om kan gaan op veld. Ik ben namelijk best wel nerveus voor een wedstrijd en zij nooit. Ik kan zoveel van haar leren. Ze is echt een voorbeeld voor me."