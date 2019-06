Gesjoemel met medicijnen: minister wil onderzoek

Oplossing medicijntekorten

De minister neemt dit signaal uiterst serieus: "We moeten onze stinkende best doen om medicijntekorten voor te zijn.” Op dit moment kijkt hij naar de mogelijkheid om de medicijnvoorraden te vergroten. Daar hoopt hij dit najaar meer duidelijkheid over te hebben.

“Ik denk dat we ook internationaal aan de bak moeten, omdat sommige medicijnen maar op één plek in de wereld worden geproduceerd. En dat vind ik erg kwetsbaar", zegt Bruins. "Op het moment dat er dan een vervuiling ontstaat of een stoornis in de productie: wat dan? Dan krijg je dit soort vragen als in dit onderzoek zijn aangegeven.” Minister Bruins wil dit onderwerp dan ook Europees op de agenda zetten.