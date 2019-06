Rechter veegt ACM-boete van 41 miljoen voor NS van tafel

Niet verder procederen

Of het bod van NS in de Limburgse OV-aanbesteding daadwerkelijk verlieslatend was, heeft de rechtbank niet onderzocht.

De NS laat in een reactie aan RTL Z weten blij te zijn met het vonnis en zegt de komende zes weken te zullen afwachten of de ACM in hoger beroep gaat tegen de uitspraak. De vervoerder heeft nog niet besloten of er een claim zal worden ingediend voor eventuele geleden schade, aangezien de NS zelf ook vindt dat er fouten zijn gemaakt.