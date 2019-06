Warm in het oosten, koud in het noorden: 'Het scheelt 10 graden'

Na de zeer warme dag van gisteren is de temperatuur in het westen en noorden van ons land flink gezakt. In het oosten en het zuiden is het nog altijd wél zeer warm. Het verschil is fors: 27 graden in Hupsel (in het oosten), op de Wadden slechts een graad of 16. Nederland wordt verdeeld door een koufront. "De lijn ligt zo ongeveer tussen Goes en Assen."

Dat zegt Martijn Dorrestein van Buienradar. "Hemelsbreed zit er 150 kilometer tussen een temperatuurverschil van 10 graden. Dat is wel bijzonder." Koufront Het grote verschil wordt veroorzaakt door 'een koufrontje'. Dit front brengt koude lucht vanuit het noorden en die lucht probeert de warmere lucht uit het zuiden weg te drukken, legt Dorrestein uit. Lees ook: Koeler weer op komst na warme plaknacht Dat front zorgt voor een flinke daling in de temperatuur. Was het gisteren nog ruim 30 graden op de Wadden, nu moeten de eilandbewoners het doen met een graad of 16, 17. Dorrestein: "Een halvering, dat is wel bijzonder." In Hupsel, in de buurt van Winterswijk, houden de zomerse temperaturen gewoon aan: daar is het met bijna 30 graden nog altijd erg warm. Zo warm is het nu bij jou: Zaterdag tropisch Die temperaturen komen over een paar dagen ook weer terug in het noorden van ons land. "Zaterdag wordt het weer tropisch warm", zegt Dorrestein. "Geen wolkje aan de lucht, echt strandweer. Zondag wordt het ook flink zonnig en wordt het gemiddeld 26, misschien 27 graden."