Omar L. en Hicham M. krijgen levenslang voor meerdere liquidaties

"Het gaat om gruwelijke en uitzonderlijke misdaden", zei de rechtbank. De rechtbank achtte de liquidaties en de pogingen tot liquidatie allemaal bewezen en zei dat L. en zijn mannen dodenlijsten hadden.

Poging in 2016

Omar L. was volgens de rechtbank de opdrachtgever, Hicham M. was de schutter. "Zij lijken gewetenloos. De dood van toevallige omstanders werd op de koop toegenomen." De rechtbank vindt de straf levenslang op zijn plaats omdat de twee zichzelf 'buiten de samenleving plaatsen'.

De twee werden veroordeeld voor de moorden op Chahid Yakhlaf en Eaneas Lomp. Yakhlaf werd eind 2015 vermoord in Kerkdriel, Lomp in november 2015. De liquidaties waren onderdeel van de onderwereldvete in die jaren in Amsterdam. Bij de aanslag op Yakhlaf raakten zijn broer en een derde persoon gewond. Een liquidatiepoging in 2016 mislukte, omdat het wapen haperde.

Mohamed H.

Mohamed H. kreeg 30 jaar cel, hij pleegde één moord volgens de rechtbank. Dertig jaar is de maximale tijdelijke gevangenisstraf, één stap erboven is levenslang.