Hoe afhankelijk is Nederland van het netwerk van KPN?

'Complex netwerk'

"Dat noemen we cascading effects", vertelt Meesters. "De storing bij KPN bemoeilijkte de communicatie, wat bijdraagt aan de chaos." Volgens Meesters kun je niet met de vinger naar KPN wijzen bij deze storing. "Een netwerk is complex. Vergelijk het met een berg kabels: je ziet niet direct wat er aan het uiteinde van de kabel gebeurt waar jij aan trekt. En die berg met kabels wordt steeds groter."

Dat er vandaag ook een kassastoring was bij de Albert Heijn, heeft volgens de supermarkt niets te maken met de storing bij KPN van gister. "Er is geen enkel verband", laat KPN aan RTL Z weten.

Twee weken geleden was er ook al een grote storing in de supermarkt. Toen konden de pinautomaten geen verbinding maken met het KPN-netwerk. Daarover zegt Meesters: "Of je nou bij KPN, Albert Heijn, de TU Delft of RTL werkt: iedereen loopt tegen die berg kabels aan, en uiteindelijk heeft zo'n storing altijd wel effect."