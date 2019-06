Ministerie geeft 'onhandig' advies over lengte rokjes op werkvloer

Ze geeft aan dat het een 'onhandige' tweet was. "We wilden aandacht voor de folder waarin goede adviezen staan over gezondheid en veiligheid op het werk. Dit plaatje ging over etiquette. Daar moeten wij ons op het ministerie eigenlijk niet mee bezig houden", geeft ze toe.

Ook D66-fractieleider Rob Jetten zette zich in de ophefmodus. Hij is 'zeer verbaasd' over de tweet. "Het lijkt me niet dat ministeries zich op dit soort warme dagen moeten bemoeien met de outfit die mensen dragen." Hij heeft al een appje naar het departement gestuurd waarin hij aangeeft dat het 'een misplaatste tweet' is. "Ik hoop dat Sociale Zaken snel kan aangeven dit dit niet de bedoeling is."

Terechte kritiek

Het ministerie nam de kritiek van Jetten en de twitteraars ter harte en verstuurde een nieuwe tweet om de 'onhandigheid' recht te zetten. "Bedankt voor al jullie terechte kritieken op dit bericht. Wij gaan ons weer richten op gezond en veilig werken", staat erin.

Het plaatje met de vreemde tekst staat nog wel op het Arboportaal met nog meer bijzondere adviezen over blote armen en benen. Of hier ook nog naar wordt gekeken? “Dat is misschien wel een goeie”, zegt woordvoerder Jansen.

Persoonlijke keuze

Of ze zelf een korte rok aan zou trekken op hete dagen? Op het ministerie van Sociale Zaken is het niet anders dan op andere werkvloeren, geeft ze aan. Er zijn geen speciale regels. “Het is een persoonlijke beslissing wat je wil dragen en of je panty’s draagt. De een vindt het prettig, de ander niet.”