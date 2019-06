Dit moet je doen als je nu in nood bent

Door de landelijke storing bij KPN is het noodnummer 112 niet bereikbaar. Dit is wat je moet doen als je in de problemen komt.

Medische nood De politie heeft een alternatief nummer in het leven geroepen voor mensen die direct hulp nodig hebben. Dat nummer is 088-6628240. Voor mensen die KPN als provider hebben en niet kunnen bellen: zij kunnen via sociale media en e-mail contact opnemen met de meldkamer. Ook rijden er ambulances rond en is er veel politie op straat. "Spreek hen aan", laat de politie weten. Hier kun je het dichtstbijzijnde politiebureau vinden. Lees ook: Grote storing bij 112, alternatief nummer: 088-6628240 Brand De brandweer heeft laten weten dat mensen zich moeten melden bij hun lokale brandweerpost als ze een brand willen melden. Deze worden nu extra bemand. Ook is er meer brandweer op straat. Politie Als u de politie nodig heeft: ga dan naar je lokale politiebureau, laat de politie weten. Je kunt ook agenten op straat aanspreken. Er zijn door de storing een stuk meer agenten op straat. "Alle beschikbare agenten gaan de straat op om zichtbaar te zijn. Ook de ambulance dienst rijdt rond om aangesproken te kunnen worden", laat de politie Rotterdam weten.