Grote storing bij 112, alternatief nummer: 088-6628240

Door een landelijke storing bij KPN is op dit moment het noodnummer 112 niet bereikbaar. Er is een alternatief nummer beschikbaar: 088-6628240. Ook zijn alle dienstdoende agenten de wijk ingestuurd, zodat mensen in nood hen aan kunnen spreken. Volg alle updates in ons liveblog.

Dit weten we tot nu toe over de storing bij KPN: Alarmnummer 112 en het telefoonnummer voor niet-spoedeisende gevallen, 0900-8844, zijn uit de lucht

Er zijn alternatieve nummers: mensen in directe nood kunnen 088-6628240 bellen . Wie het nummer voor niet-spoedeisende gevallen nodig heeft, 0900-8844, kan voorlopig bellen met 088-9659630.

De oorzaak van de storing is niet bekend, ook is niet duidelijk hoelang het duurt om de storing te verhelpen