Denk aan daklozen met de hitte: 'Geef een flesje water of ijsje'

Bewustwording

Mike plaatste zijn oproep op Facebook en 'schrok' van hoeveel enthousiaste reacties hij kreeg. "Ik werd er vanmorgen meteen op aangesproken, toen ik op mijn scootertje aankwam. Zowel buurtbewoners als daklozen reageerden enthousiast. We gaan vandaag de straten in Amsterdam-Noord schoonmaken als dagbestedingsprogramma. Dan gaan we ook even de Aldi in om sixpackjes te kopen en flesjes uit te delen. Dat zorgt ook weer voor bewustwording bij buurtbewoners."