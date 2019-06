Oranje Leeuwin Miedema doet oproep: 'Fans, kom naar Frankrijk!'

Bij de eerdere WK-wedstrijden in Frankrijk hadden ze over steun niks te klagen. De opkomst in Le Havre en Reims was met enkele duizenden toeschouwers uit Nederland al hoog; in Valenciennes was dat aantal indrukwekkend. Ruim 15.000 Oranjefans overspoelden het stadje vlak over de Belgische grens.

Focus op Japan

Miedema kijkt dan ook al uit naar de kwartfinale, want ook die zal worden gespeeld in Valenciennes. "We moeten ons nu eerst focussen op Japan. Maar het is wel een mooie gedachte dat een eventueel volgende wedstrijd weer zo dicht bij Nederland is", glimlacht ze.