Lekker genieten van de zon? Deze mensen snakken naar verkoeling

Energie

Dat doet Richard, die is afgekeurd vanwege zijn gezondheid, dan ook. Hij krijgt het benauwd zodra hij naar buiten stapt. "Mijn energie is al niet best vanwege mijn hart en met die hitte is dat nog veel erger. Ik ga alleen naar buiten om boodschappen te doen. Die doe ik 's ochtends vroeg."

Wat de situatie voor Richard nog heftiger maakt, is dat hij een 'vochtbeperking' heeft. "Ik mag normaal gesproken maar 1,5 liter per dag drinken en als het warm is 2 liter. Mijn hart kan het vocht niet goed verwerken. Bij andere mensen gaat dat in de benen zitten, maar bij mij achter de longen. Daardoor word ik nog benauwder."