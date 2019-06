Reddingsbrigade: 'Zwem niet bij bruggen, sluizen en in rivieren'

Temperatuur

De woordvoerder zegt dat de temperatuur van het zeewater nu ongeveer 15 of 16 graden is. ''Dat is zo ongeveer de temperatuur waarop je het water in kan. Al is het nog wel wat fris.''

De reddingsbrigade adviseert mensen om met de hoge temperaturen genoeg te blijven drinken om uitdroging te voorkomen en voldoende te eten.