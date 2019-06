Vrouw van Oranje Leeuwin Spitse: 'Zij moet egoïstisch zijn, ik flexibel'

Niet veel later gaf Sherida, samen met de vrouwen van Heerenveen, een clinic bij Angelslo. "We wisten inmiddels wel van elkaar wie we waren, maar we hadden toen nog geen woord gewisseld. Wel was er meteen oogcontact." Ze raakten met elkaar aan de praat en na een tijdje was Jolien om. "Toen merkte ik dat het gewoon een spontane meid was. Zo zie je maar weer: een foto zegt niks."

Trotse moeders

Nu zijn ze alweer acht jaar samen, getrouwd en trotse moeders. Een tweede kindje is op komst. "Op 2 januari ben ik uitgerekend", zegt Jolien met een stralende lach. Het gaat goed met haar. Dat was tijdens de vorige zwangerschap wel anders.

Terwijl Sherida met Oranje Europees kampioen werd, zat Jolien thuis met een postnatale depressie. Daar wil ze het nu bewust niet meer over hebben. "Die periode is geweest en hebben we afgesloten. Het is nu weer tijd voor het positieve."