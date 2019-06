'Nederland gaat winnen van Japan, helaas'

Wat haar zo goed maakt? Dat ze met haar 1 meter 70 langer is dan de gemiddelde Japanner. Vooral in de achterhoede is dat een groot voordeel. Ze kan zo het hele veld overzien. Verder is een sterk punt van Kumagai dat ze een probleem al aanpakt voordat het zich voordoet."

Wat is de kracht van het team?

"De vrouwen van het Japanse elftal vormen een hechte club. Hun band is heel sterk. Daarnaast is discipline in het elftal ook belangrijk. Die twee aspecten zitten ook verweven in de Japanse cultuur. Dat zorgt ervoor dat de organisatie op het veld klopt en dat ze elkaar op het veld aan kunnen spreken op fouten."