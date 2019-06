'Een perfecte nacht, Maarten ligt zelfs een paar minuten voor op schema'

Maarten van der Weijden is inmiddels op weg naar Stavoren. Sneek, IJlst en Sloten zijn achter de rug. De planning is dat hij om 12.45 uur in Stavoren aankomt, maar dat kan zomaar ietsje eerder zijn. Vannacht begon Van der Weijden tijd in te lopen op het schema, vertelt Veld aan RTL Nieuws. "Het Slotermeer was vlak, dat was erg fijn, want hij kon daardoor gewoon lekker zwemmen. Vorig jaar was het daar erg onstuimig."

Veel publiek

Van der Weijden ligt daarom nu een paar minuten voor op schema. Voortgestuwd door drommen publiek maakt hij zijn meters. Ieder bruggetje staat vol, dorpen lopen uit. "We vinden het echt fantastisch wat er gebeurt. Maarten vindt al dat publiek heerlijk, dus blijf vooral komen."