Nederland vergaapt zich weer aan lichtende wolken

De kans op lichtende nachtwolken is ieder jaar groot in de periode met de langste dagen. Nadat de zon is ondergegaan kan er een zilver-blauw schijnsel zichtbaar worden. Als de zon net onder of net op is, schijnt ze precies langs de aarde. De zon verlicht zo de wolken van onderaf. Ook tien dagen geleden was het bijzondere verschijnsel te zien.