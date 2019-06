Vader Beerensteyn: 'Jouw Lineth gaat het ver schoppen, zei haar trainer vroeger al'

Belangrijke rol

Tot nu mocht aanvalster Beerensteyn alleen nog maar invallen. Jammer, vindt haar vader. Volgens hem heeft zijn dochter namelijk een belangrijke rol gespeeld in aanloop naar dit toernooi.

"Toen Vivianne Miedema niet mee kon doen in de play-offs voor dit WK vanwege een blessure, heeft Lineth wel in de basis gestaan. Mede door haar inzet en spel staan ze hier nu in Frankrijk."

Invalbeurtje

Miedema is weer op volle kracht. "En dus moet Lineth genoegen nemen met een invalbeurt. Of ja, invalbeurtje. Het zijn steeds maar een paar minuten", verzucht Kenneth. Een basisplaats voor zijn dochter, daar wil hij het niet over hebben. "Dan wordt de bondscoach boos op mij", zegt hij lachend. Dan op serieuze toon: "Ze verdient het wel, vind ik. Maar ja, wie ben ik?"