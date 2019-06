Ondanks haar lengte maakte Esther haar fotografiedroom waar: 'Mijn trolley was bijna even groot als ikzelf'

Weinig supporters

Op de fotografieschool was de aanmoediging echter ver te zoeken. Docenten spraken hun twijfels uit. Was dit voor Esther nou wel het beroep dat ze het beste kon uitoefenen? "Ze dachten dat ik gek was. Kleine mensen hoorden in het circus of als entertainment op tv, werd in die tijd nog gedacht. Dat ze niet in mij geloofden was frustrerend. Als ik niet zo vastbesloten was om fotograaf te worden, had ik de handdoek zeker in de ring gegooid. Ik had niet veel supporters, moest het echt uit mezelf halen. Maar ik had een doel voor ogen, ik twijfelde niet aan mezelf en haalde mijn diploma. Die docenten motiveerden me eerder om te bewijzen dat ik het wél kon."