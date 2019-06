Dit moet je weten over de monsterlijke zwemtocht van Maarten van der Weijden

Hoe uitputtend is de tocht van Van der Weijden?

Van der Weijden is in staat dingen te doen die een doorsneemens niet kan. Dat de 38-jarige zwemmer een sportman is, is duidelijk. Hij won niet voor niets de gouden medaille op de Olympische Zomerspelen in 2008 op de 10 kilometer open water. Daar bleef het niet bij. Hij zwom later ook Het Kanaal over in een tijd van 19 uur.

Hij kan een bezetene zijn als het om sport gaat, zei hij tegen de Volkskrant toen hij nog dacht dat hij geen tweede poging zou wagen voor de Elfstedentocht. "Ik ben in 2008 als een bezetene bezig geweest met het halen van goud. Ik stopte, omdat ik geen slaaf meer wilde zijn van mijn prestatiedrang. Ik was net zo bezeten voor die Elfstedentocht. Maar het is niet gezond om zo bezeten te blijven."

Nu doet hij het toch en zal zijn gezondheid nauwlettend in de gaten worden gehouden. Net als vorig jaar zal hij nu ook weer begeleid worden door een team specialisten. Ze zorgen dat hij zijn rust pakt en ze zorgen dat hij op tijd eet. Maar ze monitoren bijvoorbeeld ook zijn zoutbalans en lichaamstemperatuur.

Want zo'n tocht is zeker niet zonder risico. Vorig jaar oordeelde een arts dat het niet meer verantwoord was om verder te gaan. De zwemmer was in het water in slaap gevallen en kon geen medicijnen meer binnenhouden die voor herstel nodig waren.