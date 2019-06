Zes uur heen, zes uur terug: 'even' op en neer naar Frankrijk voor Oranje

De bus zat zo vol. Twee jaar geleden tijdens de EK-finale van het Nederlands elftal in Enschede was het grootste gedeelte van de groep er namelijk ook al bij. "Toen zijn we met z'n allen vanuit de stad meegelopen met de Oranjestoet. Dat was geweldig", glundert Bernadette. "We hebben heel veel schik gehad met elkaar."

Al die gezelligheid, dat wilde Yvonne ook wel een keer meemaken. "Maar dat ik m'n wekker om half drie vannacht moest zetten, dat hadden ze er niet bij verteld", zegt ze lachend. "Ach ja, je moet er wat voor over hebben."

Lange reis

De groep schuilt even voor de regen, maar wil eigenlijk het liefst zo snel mogelijk naar de fanzone in de stad. Vanaf daar vertrekt vanmiddag een Oranjestoet richting het stadion. "We wilden er wel enigszins op tijd zijn, want ze laten maar een beperkt aantal mensen toe", legt Coby uit. Dat zou toch jammer zijn, na zo'n lange reis.