'Nederland treft het beste team dat Canada ooit heeft gehad'

Volgens Van Diest moeten we ook zeker Stephanie Labbé niet vergeten. "Dat is misschien wel de beste keepster ter wereld. Het is niet voor niks dat we het afgelopen jaar geen enkele wedstrijd hebben verloren en maar één tegendoelpunt hebben gehad. Dit is het beste, meest talentvolle team dat Canada ooit heeft gehad. Ze zijn een stuk beter dan vier jaar geleden."

Wie wint de wedstrijd?

"Niemand!", roept hij meteen. "Het wordt een gelijkspel. 2-2, denk ik. Het wordt hoe dan ook een interessant duel. Vier jaar geleden speelden Nederland en Canada tegen elkaar op het WK in ons land. Toen werd het 1-1. Sindsdien is het vrouwenvoetbal in Canada enorm ontwikkeld, maar da's bij Nederland niet anders."