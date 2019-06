Minister wil rijbewijs van 75-plusser met jaar verlengen

De minister wil ingrijpen omdat ook risicogroepen steeds langer moeten wachten. Het gaat dan om mensen die zich na een operatie bij het CBR melden voor een herkeuring. De minister vreest dat mensen door de wachttijden in de verleiding kunnen komen om te liegen over hun gezondheid. Hierdoor kan de verkeersveiligheid in gevaar komen, aldus de minister.

Geen bezwaren van verzekeraars

Door 75-plussers een jaar verlenging te geven, krijgt het CBR de ruimte om zich te richten op de meest risicovolle groepen en om achterstanden weg te werken. Ouderen die voor een jaar verlenging in aanmerking willen komen, moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De verzekeraars zien volgens de minister geen bezwaren.