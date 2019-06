Politie New York rukt uit voor dode baby, maar vindt levensechte pop

Agenten speurden het park af op zoek naar bewijs. Er werd een tent opgezet op de plaats delict en met gele tape werd het gebied afgezet waar de baby werd gevonden.

Drie maanden oud

De politie meldde in eerste instantie dat het ging om een baby van ongeveer drie maanden oud die was overleden door een nog onbekende oorzaak. Even later bleek het te gaan om een pop. Die was met het gezicht in het gras gelegd.

Het lijkt te gaan om een slechte grap: de huid was opzettelijk gekleurd om de illusie te wekken dat die in ontbinding was. De pop droeg een shirt met daarop de tekst 'the crawling dead'. De rode letters waren aanvankelijk niet zichtbaar doordat de pop met de buik naar beneden lag.