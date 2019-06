Politie onderzoekt of mislukte truc Indiase boeienkoning zelfmoord was

Houdini

Verder had Lahiri helemaal geen toestemming om zich in het water te begeven, zegt de politie, en was er geen rivierpolitie om een oogje in het zeil te houden, omdat de boeienkoning een uur eerder met zijn act begon dan hij had aangekondigd.

Lahiri wilde een truc van de wereldberoemde goochelaar en boeienkoning Harry Houdini (1874-1926) nadoen. Hij liet zich boeien met een ketting met zes sloten en liet zich vervolgens van een boot in de rivier de Hooghly zakken. De bedoeling was dat hij zichzelf zou bevrijden en naar de oever zou zwemmen, maar hij kwam niet meer boven water.