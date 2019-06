Leraren kunnen amper extra aandacht besteden aan leerlingen met achterstand

Passend onderwijs

"Dat er problemen met passend onderwijs zijn, was al wel duidelijk. Deze enquête maakt inzichtelijk hoe groot het probleem is", zegt onderzoeker Cornee Hoogerwerf. De zorgvraag is volgens de AOb sinds de invoering van passend onderwijs in 2014 complexer geworden. Leerlingen worden pas doorverwezen naar het speciaal onderwijs als het in de gewone klas echt niet meer gaat.